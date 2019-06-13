Jeremain Lens'e Sivasspor'dan teklif
Beşikaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens'e Sivasspor'dan transfer teklifi geldi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'a istediği ve 1.3 milyon euro'sunun ödenmesinin teklif edildiği Jeremain Lens, bu teklifi kabul etmedi.
Beşiktaş'ta gözden düşen Hollandalı kanat oyuncusu ancak İstanbul takımlarından teklif gelirse değerlendirmek istediğini, aksi taktirde Beşiktaş forması giymeye devam etmek istediğini açıkladı.
Lens, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 5 gol 10 asistle oynamıştı.
(Fotomac)
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