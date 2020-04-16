16 Nisan 2020 Perşembe 23:40 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 23:40

Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens ayrılık dedikodularına karşı açıklamada bulundu. Lens'in açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"HİÇBİR ZAMAN BU HEDEFİM OLMADI"

Hollandalı oyuncu, ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini belirtirken, "Nedense sürekli benim ayrılacağım yazılıyor. Benim hiçbir zaman böyle bir hedefim olmadı, şu anda da yok." dedi.

"AYRILMAK İÇİN NEDENİM YOK"

Hollanda'ya ayrılık için gittiğini yazan bir haber gördüğünü belirten tecrübeli oyuncu, "İnternette birçok şey okuyorum, birçok şey yazılıyor. Hollanda'ya, ayrılmak için uçtuğumu da söylüyorlar. Söyleyebileceğim tek şey var, Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmem var, oynuyorum. Ayrılmak için bir nedenim yok." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU GİDİYOR

Tasarruf planlarını yapan Beşiktaş yönetimi, kiralık sözleşmeleri sona eren Diaby, Rebocho, Elneny ve Karius’u göndererek maaş ödemelerinde rahatlama sağlamayı planlarken, Güven Yalçın'ı da kiralık olarak gönderecek. Öte yandan Beşiktaş'ta yabancı oyuncularla indirim konusunda da görüşmeler sürerken, birçok oyuncunun kontratında indirime yanaşmadığı kaydediliyor.

ATIBA İNDİRİME ONAY VERDİ

Beşiktaş'ta indirim görüşmelerinin ardından ilk geri dönüş yapan isim, kaptan Atiba Hutchinson olduğu ve Kanadalı oyuncunun gerekli indirimi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

LJAJIC İÇİN BELİRSİZLİK VAR

Öte yandan bu sezon beklentilerin altında kalan ve teklif gelmesi halinde gönderilmesi düşünülen Adem Ljajic'in menajerindne şu ana kadar teklif gelmemesi de siyah-beyazlılarda transferin önünde engel oluşturdu. Sırp oyuncunun, bu yaz iyi bir bedelle gönderilerek transfer için kaynak yaratılmasının istendiği de vurgulanıyor.

BEŞİKTAŞ GENÇLERE YATIRIM YAPACAK

Önceliğini takımdan ayrılacak oyunculara verecek Beşiktaş, sonrasında ise transferde genç oyunculara yönelecek. 23 yaş altındaki birçok yeteneği transfer etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, hazırlanan liste üzerinde incelemelere de başladı.