İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4075
  • EURO
    51,7933
  • ALTIN
    7085.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jeremy Doku: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz
Spor

Jeremy Doku: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Manchester City'nin yıldız Jeremy Doku maç öncesi açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Ocak 2026 Salı 16:43 - Güncelleme:
Jeremy Doku: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz
ABONE OL

Manchester City forması giyen Jeremy Doku, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle Manchester City'nin bir önceki Şampiyonlar Ligi maçı olan Bodo/Glimt maçında forma giyemeyen Doku, şu anda durumunun iyi olduğunu söyledi.

"ŞU ANDA İYİYİM"

Belçikalı futbolcu, "Dizimde bir sakatlık oldu. Bodo/Glimt maçında oynayamadım bu yüzden. Ağrılarım vardı. Şu anda iyi hissediyorum." dedi.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Kazanmak istiyoruz. Elimizde olanı, kontrolümüzde olanı yapmak istiyoruz." diyen 23 yaşındaki futbolcu, "Bazı arkadaşlarım yok ama bizde de onların yerini doldurabilecek gerekli kalite ver. Onların yerini doldurmak için büyük performans sergileyeceğiz ve bu konuda öz güvenimiz yüksek." sözlerini sarf etti.

İki takımın da önemli hücum oyuncularının olduğu hatırlatılan Doku, bu konuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Büyük oyuncuları var Galatasaray'ın. Sane ve İlkay, burada da oynadı. Bizde de iyi oyuncular var. Onlara karşılık vermeye çalışacağız elimizden geldiğince." dedi.

Manchester City forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Doku, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk İHA'sı tarihe geçti: KARGU sürüsünden hedefe nokta atış

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.