Jeremy Doku: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz

Manchester City forması giyen Jeremy Doku, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle Manchester City'nin bir önceki Şampiyonlar Ligi maçı olan Bodo/Glimt maçında forma giyemeyen Doku, şu anda durumunun iyi olduğunu söyledi.

"ŞU ANDA İYİYİM"

Belçikalı futbolcu, "Dizimde bir sakatlık oldu. Bodo/Glimt maçında oynayamadım bu yüzden. Ağrılarım vardı. Şu anda iyi hissediyorum." dedi.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Kazanmak istiyoruz. Elimizde olanı, kontrolümüzde olanı yapmak istiyoruz." diyen 23 yaşındaki futbolcu, "Bazı arkadaşlarım yok ama bizde de onların yerini doldurabilecek gerekli kalite ver. Onların yerini doldurmak için büyük performans sergileyeceğiz ve bu konuda öz güvenimiz yüksek." sözlerini sarf etti.

İki takımın da önemli hücum oyuncularının olduğu hatırlatılan Doku, bu konuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Büyük oyuncuları var Galatasaray'ın. Sane ve İlkay, burada da oynadı. Bizde de iyi oyuncular var. Onlara karşılık vermeye çalışacağız elimizden geldiğince." dedi.

Manchester City forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Doku, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.