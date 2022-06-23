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Spor

Jeremy Simmons, Aliağa Petkimspor'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Jeremy Simmos'u renklerine bağladığını açıkladı.

IHA23 Haziran 2022 Perşembe 19:48 - Güncelleme:
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Aliağa Petkimspor, 32 yaşındaki ABD'li pivot Jeremy Simmos'u kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da transfer çalışmaları sürüyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon TOFAŞ forması giyen 32 yaşındaki ABD'li pivot Jeremy Simmons'u renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Aliağa Petkimspor, tecrübeli oyuncuya "Hoş geldin" mesajı paylaştı.

Simmons, geçtiğimiz sezon TOFAŞ formasıyla çıktığı maçlarda 9.1 sayı, 5.1 ribaund ve 1.1 asist ortalaması yakalamıştı.

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