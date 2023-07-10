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Spor

Jerian Grant, Panathinaikos'ta!

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Turk Telekom forması giyen Jerian Grant ile anlaştı.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:33 - Güncelleme:
Jerian Grant, Panathinaikos'ta!
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Yunanistan 1. Basketbol Ligi ekiplerinden geçen sezon Türk Telekom'da forma giyen ABD'li basketbolcu Jerian Grant ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom formasıyla 7Days Avrupa Kupası'nda geçen sezonun en değerli oyuncusu seçilen 30 yaşındaki Grant ile bir sezonluğuna anlaşma sağlandığı belirtildi.

Grant, geçen sezon 7Days Avrupa Kupası'nda 22 maçta 14,9 sayı, 6,1 asist, 3,2 ribaunt ve 1,3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

ABD'li oyuncu, başantrenörlüğe geçen ay Ergin Ataman'ın getirildiği Yunanistan temsilcisinde; Kostas Antetokounmpo, Dimitris Moraitis, Mathias Lessort, Luca Vildoza, Konstantinos Mitoglou ve Kostas Sloukas'ın ardından kadroya katılan 7. oyuncu oldu.

  • Panathinaikos
  • Yunanistan Ligi
  • Jerian Grant

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