Jerome Boateng'in menajerinden transfer açıklaması

Trabzonspor'da stoper adaylarından biri olarak gösterilen Jerome Boateng için transfer açıklaması geldi.

Alman futbolcunun menajeri Tolga Dirican, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Jerome'nin Lyon ile sözleşmesi var. Türkiye'den herhangi bir kulüple konuşmadım." ifadelerini kullandı.

Boateng'in geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalmasını sezon başında tecrübeli futbolcunun takıma geç katılmasına bağlayan Dirican, tecrübeli oyuncunun sezon başında gerekli hazırlıkları yapamadığını söyledi ve, "Bu durumu bu sezon kesinlikle yaşamak istemiyoruz. Jerome, şimdiden gelecek sezon için çalışmalara odaklandı." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, Boateng için, "Geldi ismi, son durumu inceliyoruz. Marka bir isim. Basında da çok çıktı. Ekonomik şartlar uygun olursa transfer etmek isteriz." ifadelerini kullandı.