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Spor

Jesef de Souza Kasımpaşa maçında yok

Beşiktaş Kulübü, Josef de Souza'nın sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

DHA03 Aralık 2020 Perşembe 18:02 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 18:02
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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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