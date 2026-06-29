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Spor

Jesse Marsch: Bu oyuncular artık Kanada'nın kahramanları

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika'yı eleyerek bir üst tura yükselen Kanada Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jesse Marsch, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 01:45 - Güncelleme:
Jesse Marsch: Bu oyuncular artık Kanada'nın kahramanları
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Kanada Teknik Direktörü Jesse Marsch, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek takımıyla Dünya Kupası'nda ilk kez son 16 turunu geçmelerinin ardından oyuncularını övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

Marsch, "Bu oyuncular artık Kanada'nın kahramanları. Gösterdikleri karakter ve verdikleri mücadeleyle bunu fazlasıyla hak ettiler." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Stephen Eustaquio'nun kaydettiği golle tarihi bir galibiyet alan Kanada, çeyrek finalde Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

  • Jesse Marsch
  • Dünya Kupası
  • kanada

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