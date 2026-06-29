Jesse Marsch: Bu oyuncular artık Kanada'nın kahramanları

Kanada Teknik Direktörü Jesse Marsch, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek takımıyla Dünya Kupası'nda ilk kez son 16 turunu geçmelerinin ardından oyuncularını övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

Marsch, "Bu oyuncular artık Kanada'nın kahramanları. Gösterdikleri karakter ve verdikleri mücadeleyle bunu fazlasıyla hak ettiler." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Stephen Eustaquio'nun kaydettiği golle tarihi bir galibiyet alan Kanada, çeyrek finalde Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.