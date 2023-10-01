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Spor

Jesus cebini doldurdu İsmail Kartal ise puan tahtasını

Geçen sezon 7 milyon euro ödenen Jorge Jesus sahada beklenilen performansı gösteremedi ancak İsmail Kartal yıllık kazandığı 1 milyon euroya rağmen çıktı 13 resmi maçın hepsi kazandı.

Sabah1 Ekim 2023 Pazar 13:17 - Güncelleme:
Jesus cebini doldurdu İsmail Kartal ise puan tahtasını
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Jorge Jesus, geçen sezon Fenerbahçe'de yardımcılarıyla birlikte 7 milyon Euro kazanıyordu. Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörleri İsmail Kartal'a ise 1 milyon Euro ödeyecek. Kartal, aradaki 6 milyon Euro'luk farka rağmen, Jesus'a göre sezon başlangıcı çok daha iyi bir istatistik ortaya koydu.

İsmail Kartal'ın yönetiminde Fenerbahçe çıktığı 13 resmi maçı da kazandı. Geçen sezon ise Jesus'un yönettiği takım 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

DEĞİŞEN 11'LERDEN KADRO İSTİKRARINA

Her maça farklı 11'ler çıkartan Portekizli çalıştırıcı, yoğun programdan dolayı sakatlık riskini azaltmak için böyle bir uygulamaya gittiğini dile getirmişti. Kartal ise 11 seçiminde de selefine göre çok farklı bir profil çizdi.

Türk hoca, sakatlık veya cezalı olmadığı sürece oluşturduğu ideal 11'ini bozmazken rotasyondan da vazgeçmedi. Ligde 11'de başlatmadığı oyuncularına maçların ikinci yarılarında ve Avrupa Konferans Ligi'nde şans tanıdı.

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