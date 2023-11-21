İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8097
  • EURO
    31,5631
  • ALTIN
    1840.5
  • BIST100
    7974.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jesus, Fenerbahçe taktiğini Arabistan'da uygulamadı
Spor

Jesus, Fenerbahçe taktiğini Arabistan'da uygulamadı

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal'in teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus, taktik kararlarıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'de başarısız olmasına rağmen sık sık kullandığı üçlü savunma sistemini, yeni takımında henüz denemedi.

21 Kasım 2023 Salı 14:54 - Güncelleme:
Jesus, Fenerbahçe taktiğini Arabistan'da uygulamadı
ABONE OL

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen teknik direktör Jorge Jesus, yeni takımındaki taktik kararlarıyla dikkat çekti.

Sarı-Lacivertliler'in başındayken özellikle büyük maçlarda ısrarla 3'lü oynatan ve hiç başarılı olamayan Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da farklı bir görüntü çiziyor.

Usta hoca, Al Hilal'in başında hiçbir maçta üçlü ile oynamadı.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Kanarya, geçen sezon Başakşehir'i 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmış ve Jorge Jesus da Türkiye kariyerinde kupa kazanmıştı.

Jorge Jesus , Fenerbahçe ile 52 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

2.21 puan ortalaması yakalayan Jesus, sezon sonunda görevini bıraktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.