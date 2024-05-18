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Spor

Jesus Navas, Sevilla ile ömürlük anlaşma imzaladı

İspanya ekibi Sevilla, 38 yaşındaki futbolcusu Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzalandığını açıkladı.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 16:19 - Güncelleme:
Jesus Navas, Sevilla ile ömürlük anlaşma imzaladı
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İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, 38 yaşındaki futbolcusu Jesus Navas ile ilginç bir sözleşme imzaladı.

ÖMÜR BOYU SÖZLEŞME

Jesus Navas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bir kez bile yeni sözleşme teklifi gelmemesi nedeniyle sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklamıştı. Sevilla'dan yapılan yeni açıklamaya göre, Navas ile başkan Jose Maria del Nido Carrasco yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamaya göre Navas ile ömür boyu sözleşme imzalandığı belirtildi.

ARALIK AYINDA BIRAKACAK

Navas, Aralık 2024'e kadar Sevilla'da futbol oynamaya devam edecek. İspanyol futbolcu, daha sonra kulüp içinde istediği görevde çalışabilecek.

MAAŞ ALMAYACAK

Aralık ayına kadar oynayacağını ve bu tarihte futbolu bırakacağını söyleyen Jesus Navas, bu sürece kadar olan dönemde maaş almayacağını ve maaşının bir vakfa bağışlanacağını söyledi.

SEVILLA PERFORMANSI

Sevilla'nın altyapısından yetişen Jesus Navas, İspanyol ekibinde 684 maçta sahaya çıktı ve 37 gol, 119 asistlik performans ortaya koydu.

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