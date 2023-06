Galatasaray'ın şampiyon hocası Okan Buruk, hem mutlu sonla biten hikâyeyi anlattı hem de transfer çalışmalarıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

"OYUNCULAR YIKIM YAŞAMIŞTI"

Dursun başkan, yönetim kurulu ve benim için dezavantajlarla dolu bir sezondu. 13. bitirilen sezon oyuncular üzerinde büyük bir yıkıma neden olmuştu. 24 Haziran'da imza atmıştım. Takımı yenilememiz gerekiyordu. Sezona da çok az oyuncuyla başladık. İlk kampa Abdülkerim ve Kazımcan gelmişti. Diğer transferler devam eden süreçte geldi. Böyle bir süreçte doğru mesajlar verip doğru transferler yapmanız gerekiyordu...

"TİMUR'UN ROLÜ ÖNEMLİYDİ"

Hızlı bir aksiyon aldık. Transfer aslında çok zor bir süreç. Gittim oyuncuyla görüştüm hemen kadroya kattım gibi düşünebiliyor insanlar. Boşta olan oyuncu için kolay ama onda bile ailesi çıkıyor, menajer çıkıyor. Aldığımız aksiyonlar doğruydu, biz burada futbolcu almak için oyuncu almadık. Doğru oyuncular üzerine gittik. Oyuncu izleme ekibi ve benim belirlediğim oyunculardı. Erden Bey de hızlı aksiyon olarak kademeli olarak bu oyuncuları kadroya kattı. Erden Bey'in aldığı rol ve ikna süreci çok önemliydi.

"DOĞRU ZAMANDA GELDİM"

Dursun Özbek camiayı birleştirici bir rol üstlendi ve bunu sağladı. Erden Timur yaptığı transferler ve duruşuyla herkesin sevgisini ve saygısını kazandı. Güçlü bir yönetim kurulu olması bunların hepsi benim için büyük şans oldu. Ben de son 5 yılda 2 kupa kazanmıştım ve çalışmak için zamanım gelmişti. Bu ekiple olması daha güzel oldu. Belki başka zaman gelsem bu başarı gelmeyecekti. Doğru zamanda doğru insanlar bir araya geldi ve bu başarı ortaya çıktı.

"HAK EDİLMİŞ ŞAMPİYONLUK"

88 puan çok yüksek bir puan. 28 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet. Önemli bir başarı. Son 10 yılın puan ortalamalarına baktığımız zaman bunu görebiliyorsunuz. Belki de yakın zamanda yakalanamayacak başarı olarak görüyorum bunu. Gol sayısı dışında bütün verilerde ilk sıradayız. Oynadığımız oyunun karşılığını doğru bir şekilde aldığımızı düşünüyorum. En yakın rakiplerimize 8 ve 10 puan fark attık. Ne kadar hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu görebiliyoruz. Galatasaray bu kadro ve oyun kalitesiyle Türkiye Ligi'ne ayrı bir değer kattı diyebiliriz.

"USTALIK DÖNEMİ DİYEBİLİRİZ"

Teknik direktörlükte her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Her maç, her antrenman, her sezon yeni bir şey katıyor. Ekim ayında 50 yaşına gireceğim. 60'a 70'e gelseniz de yeniliğe açık olmanız gerekiyor. Galatasaray'ın hocası oluyorsanız önceki kulüplerde yakaladığınız başarılarla buraya geliyorsunuz. Tabii ki ustalık dönemi diyebiliriz. Ben buraya Galatasaray'ın efsane oyuncusu olarak değil, teknik direktör Okan Buruk olarak geldim. Efsanevi oyuncu olduğum için de bu kulüp ve benim için iki kat değerli.

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK EKSTRA SEVİNÇ"

İki 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti de çok önemli. Ezeli rakibiniz olunca ekstra bir sevinç oluyor. Bunu bir de şampiyonlukla taçlandırdığınız zaman mükemmel bir sezon oldu. Taraftarımızın tribün ve dışardaki mutluluğunu sokakta yaşadıklarımız. Onların mutluluğunu görebiliyoruz. Onlara verdiğimiz sözü tutmak da tabii ki bizi iki kat daha fazla mutlu etti.

"HEDEFİMİZ DEVLER LİGİ"

Hedef Şampiyonlar Ligi ve Avrupa. Galatasaray taraftarının özlediği bir yer Şampiyonlar Ligi. Hedefimiz buraya katılmak. Turlar artı Play-Offu geçmek istiyoruz. Kadroyu erken kurmak bu anlamda önemli. Galatasaray takımını tekrar Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla temsil etmek istiyoruz. 2000'de bunu gerçekleştirdim. Bundan sonra da teknik direktör olarak bu başarıları yakalamak istiyoruz.

"OYUNCU SATMAK İSTEMİYORUM"

Nelsson ve Kerem geçen sezonu iyi geçirmişti bu sezon üzerine koydular. Sacha mükemmel bir sezon geçirdi. Şampiyonlukta büyük rolü var. Torreira'yı o yaşta o rakamlara buraya getirmek büyük transfer başarısıdır. Benim de ilk istediğim oyunculardan biriydi. Açıkçası ben hiçbir oyuncunun satılması istemiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorsak, bu kadronun üzerine oyuncular transfer etmemiz gerekiyor. Ama işin gerçekleri ve finansal fair-play durumu var. Bazen oyuncu da gitmek istiyor. Benim hedefim bu oyuncuları tutup üzerine daha iyi kadro kurmak. Üç kulvarda mücadele edeceğiz, rotasyondaki oyuncuların da güçlü olması gerekiyor.

"TRANSFER LİSTEMİZ HAZIR"

Yüzde 70 hazır bir kadromuz var. Bunun üzerine yüzde 30'luk bir takviye yapmamız gerekiyor. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. En iyisini, Galatasaray taraftarını ve beni mutlu edecek, takımı heyecanlandıracak oyuncuları almak istiyoruz. Takım oyuncuları için iyi transfer hep motive kaynağı. O anlamda Dursun Özbek, yönetim kurulu ve Erden Bey gece gündüz demeden operasyonu sürdürüyor. Tatile çıktık ama ben ve ekibim oyuncu izlemeye devam ediyoruz. Alternatif ve yeni isimler çıkıyor onlar için görüş bildiriyoruz. Aşağı-yukarı önemli bir listemiz var. Onun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

"ICARDI'Yİ BEKLEYECEĞİZ"

Birinci aciliyetimiz golcü. Diğer mevkilerdeki oyuncularımız duruyor. Rashica'yı tekrar geri almak istiyoruz. En büyük sıkıntımız sol bek ve forvet. Mohamed'in son gün satın alma hakkını kullandılar. Icardi'nin durumu biraz belirsiz. Bu durumun uzun sürmesini istemeyiz. Olumsuz hiç düşünmüyoruz. Icardi için kulübümüz bütün fedakârlığı yapmaya hazır. Sadece bekleyeceğiz. Kendisi ailesiyle karar verecek. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Icardi'yi bekleyeceğiz. Elimizde orjinal forvetimiz yok. Kadro planlamamızda iki forvet düşünüyoruz. Biri Icardi, diğeri de onunla birlikte oynayacak bir oyuncu kadroya katmak istiyoruz.

JESUS İLE OLAN GÖRÜNTÜ

O görüntü yanlış değerlendirildi. Biz Jesus'la iki kez salonda konuştuk. Sayın Ali Koç bizi tanıştırdı. En son başka bir yere giderken Jesus'a elimi uzattım, görmedi. Biraz görüntünün kurbanı oldu. Sayın Jesus'u suçlamak istemiyorum. Sadece görüntü kurbanı.

FATİH TERİM SÖZLERİ

Fatih Terim, Galatasaray camiası için önemli ve değerli. Büyük şampiyonluklar ve Avrupa başarıları yakaladı. Benim şu an o pozisyonda görev almamda çok önemli.