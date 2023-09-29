İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2023 Cumartesi / 15 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jesus'un öğrencileri Al Shabab karşısında hata yapmadı
Spor

Jesus'un öğrencileri Al Shabab karşısında hata yapmadı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal, evinde Al Shabab'ı konuk etti. Jorge Jesus'un öğrencileri karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.

29 Eylül 2023 Cuma 23:31 - Güncelleme:
Jesus'un öğrencileri Al Shabab karşısında hata yapmadı
ABONE OL

Suudi Arabistan Pro Ligi 8. hafta karşılaşmasında Al-Hilal evinde konuk ettiği Al-Shabab'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Kalidou Koulibaly ve 76. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.

Ayrıca Neymar 37. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Al-Hilal bu galibiyetle beraber puanını 20'ye yükseltip liderlik koltuğuna otururken, Al-Shabab 8 puanda kaldı.

Al-Hilal bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Al-Akhdoud'a konuk olurken, Al-Shabab'da deplasmanda Riyadh'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.