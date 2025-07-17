İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2025 Perşembe / 22 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2842
  • EURO
    46,756
  • ALTIN
    4316.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jhon Arias Premier Lig yolcusu! Yeni adresi Wolverhampton
Spor

Jhon Arias Premier Lig yolcusu! Yeni adresi Wolverhampton

Brezilya ekibi Fluminense forması giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jhon Arias, Vitor Pereira'nın başında olduğu Wolverhampton'a transfer oluyor.

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
Jhon Arias Premier Lig yolcusu! Yeni adresi Wolverhampton
ABONE OL

Futbol dünyasında ses getiren bir transfer gelişmesi yaşandı. Fluminense, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jhon Arias'ı İngiliz ekibi Wolverhampton'a satmak için anlaşmaya vardı. Premier Lig'in yolunu tutan Arias için Wolves 22 milyon avro ödemeye hazırlanıyor.

Anlaşma kapsamında Wolverhampton, Arias'ın haklarının %90'ını satın alacak. Geriye kalan %10'luk pay ise ileride doğabilecek başka bir transfer ihtimaline karşı Fluminense'nin elinde kalacak. Brezilya ekibi, transferden yaklaşık 16 milyon avro gelir elde edecek.

Ancak transferin sürpriz kazananı Kolombiya 2. Lig kulübü Patriotas Boyacá oldu. Arias'ın haklarının %50'sini elinde bulunduran Patriotas, bu satıştan yaklaşık 6 milyon avro pay alacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.