Jhon Arias Premier Lig yolcusu! Yeni adresi Wolverhampton

Futbol dünyasında ses getiren bir transfer gelişmesi yaşandı. Fluminense, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jhon Arias'ı İngiliz ekibi Wolverhampton'a satmak için anlaşmaya vardı. Premier Lig'in yolunu tutan Arias için Wolves 22 milyon avro ödemeye hazırlanıyor.

Anlaşma kapsamında Wolverhampton, Arias'ın haklarının %90'ını satın alacak. Geriye kalan %10'luk pay ise ileride doğabilecek başka bir transfer ihtimaline karşı Fluminense'nin elinde kalacak. Brezilya ekibi, transferden yaklaşık 16 milyon avro gelir elde edecek.

Ancak transferin sürpriz kazananı Kolombiya 2. Lig kulübü Patriotas Boyacá oldu. Arias'ın haklarının %50'sini elinde bulunduran Patriotas, bu satıştan yaklaşık 6 milyon avro pay alacak.