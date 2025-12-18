İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7415
  • EURO
    50,2962
  • ALTIN
    5956.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jhon Arias yeniden Galatasaray'ın radarında
Spor

Jhon Arias yeniden Galatasaray'ın radarında

Sezon başında adı Galatasaray ile anılan ancak İngiliz ekibi Wolverhampton transfer olan Jhon Arias yeniden sarı kırmızılı ekibin gündemine geldi.

HABER MERKEZİ18 Aralık 2025 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Jhon Arias yeniden Galatasaray'ın radarında
ABONE OL

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat Jhon Arias'ın durumunu yakından takip ediyor.

İngiliz temsilcisinin ligde yaşadığı kötü tablo, transfer iddialarını da beraberinde getirdi. Wolverhampton'ın Premier Lig'de geride kalan 16 haftada yalnızca 2 puan toplayarak son sırada yer alması, Kolombiyalı futbolcunun bu durumdan memnun olmamasına neden oldu.

Takımın ligdeki konumu ve sportif hedeflerden uzak kalması nedeniyle Jhon Arias'ın geleceğini sorgulamaya başladığı belirtilirken, Galatasaray cephesi de oyuncunun durumunu yakından gözlemliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.