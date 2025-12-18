Jhon Arias yeniden Galatasaray'ın radarında

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat Jhon Arias'ın durumunu yakından takip ediyor.

İngiliz temsilcisinin ligde yaşadığı kötü tablo, transfer iddialarını da beraberinde getirdi. Wolverhampton'ın Premier Lig'de geride kalan 16 haftada yalnızca 2 puan toplayarak son sırada yer alması, Kolombiyalı futbolcunun bu durumdan memnun olmamasına neden oldu.

Takımın ligdeki konumu ve sportif hedeflerden uzak kalması nedeniyle Jhon Arias'ın geleceğini sorgulamaya başladığı belirtilirken, Galatasaray cephesi de oyuncunun durumunu yakından gözlemliyor.