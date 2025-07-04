Kış döneminde 77 milyon euroya Aston Villa'dan Al-Nassr'a giden ancak 6 ay sonra Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'nin yolunu tutan Jhon Duran, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin akıbetini gölgeledi.

Geçen sezon 30 gol atmasına rağmen en çok tartışılan isimlerden olan ve Suudi takımlarıyla anılan Nesyri, yavaş yavaş vedaya hazırlanıyor. F.Bahçe'nin en pahalı transferi olan Faslı oyuncunun durumu, Jhon Duran üstünden ülkesinde haberlere konu oldu. Faslı spor gazetecisi Muhannad Daloul'un Winwin'deki yazısında şu ifadeler alıyor: "Leroy Sane'yi alan Galatasaray'a Fenerbahçe Duran ile cevap verdi. 77 milyon euro değerindeki oyuncu şu anda Süper Lig'deki en pahalı isim konumunda. Nesyri'nin yerini alacak ve milli golcü tahtından olacak. Maliyet olarak da Nesyri'yi geçecek. Faslı forvet ise Suudi Ligi'ne gidebilir."