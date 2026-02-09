İSTANBUL 11°C / 5°C
Spor

Jhon Duran, Fenerbahçe'ye veda etti

Zenit'e transfer olan Jhon Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda etti. Kolombiyalı futbolcu, taraftara ve kulübe teşekkür mesajı yayımladı.

HABER MERKEZİ9 Şubat 2026 Pazartesi 21:59 - Güncelleme:
Jhon Duran, Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe'den sonra Zenit'e transfer olan Jhon Duran, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kolombiyalı futbolcu, paylaşımında Fenerbahçe'ye veda etti.

Jhon Duran'ın açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe yönetimine ve kulüpte emeği geçen herkese, bu formayı giyme fırsatı bana verdikleri için içtenlikle teşekkür ederim.

Her ne kadar kulüpteki sürecim istediğim gibi geçmemiş olsa da, Fenerbahçe'ye ve bu büyük kulübün tarihine duyduğum saygıyla ayrılıyorum.

Fenerbahçe taraftarlarına ayrıca teşekkür etmek isterim. Tutkunuz ve kulübünüze olan bağlılığınız gerçekten eşsiz. Sizin önünüzde oynamak kariyerimde unutulmaz bir deneyim oldu.

Fenerbahçe'ye gelecek için başarılar diliyorum. Benim için ise şimdi, kariyerimin bir sonraki bölümü için motivasyon ve kararlılıkla yoluma devam etme zamanı."

