Fenerbahçe'nin Benfica ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Jhon Duran bir süredir takımdan uzak kaldı.

Geçtiğimiz günlerde kendisine yapılan enjeksiyon tedavisine olumlu cevap veren Jhon Duran'ın son kontrollerinde iyileşme gözlemlenmişti.

Öte yandan yıldız futbolcunun çalışmalara başlayacağı tarih de netleşmeye başladı. Buna göre Jhon Duran'ın 10 gün içinde idmanlara start vermesi planlanıyor. Bu arada bireysel çalışan Edson Alvarez de Zagreb deplasmanına götürülmeyecek.