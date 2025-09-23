İSTANBUL 27°C / 17°C
Spor

Jhon Duran idmanlara başlıyor! Beklenen haber geldi

Fenerbahçe'de sıcak bir Jhon Duran gelişmesi yaşandı. Tedaviye olumlu cevap veren Kolombiyalı forvetin 10 gün içinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

23 Eylül 2025 Salı 14:01
Jhon Duran idmanlara başlıyor! Beklenen haber geldi
Fenerbahçe'nin Benfica ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Jhon Duran bir süredir takımdan uzak kaldı.

Geçtiğimiz günlerde kendisine yapılan enjeksiyon tedavisine olumlu cevap veren Jhon Duran'ın son kontrollerinde iyileşme gözlemlenmişti.

Öte yandan yıldız futbolcunun çalışmalara başlayacağı tarih de netleşmeye başladı. Buna göre Jhon Duran'ın 10 gün içinde idmanlara start vermesi planlanıyor. Bu arada bireysel çalışan Edson Alvarez de Zagreb deplasmanına götürülmeyecek.

