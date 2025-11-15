İSTANBUL 17°C / 9°C
Jhon Duran Kolombiya Milli Takımı'na neden çağrılmadı? Sebebini ''Süreklilik'' diyerek açıkladı

Kolombiya Milli Takımı'na çağrılmayan Jhon Duran için teknik direktör Nestor Lorenzo'dan bir açıklama geldi. Duran'ın henüz yeterli sürekliliğe ulaşmadığını söyleyen Arjantinli teknik adam, 'Sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil, ama geleceği var.' dedi.

HABER MERKEZİ15 Kasım 2025 Cumartesi 12:47 - Güncelleme:
Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran'ın milli takıma neden çağrılmadığı ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevapladı.

Yeni Zelanda ile oynanacak dostluk karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan Lorenzo, "Çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi, hafta hafta, maç maç takip ediliyorlar. Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika oynadı. ifadelerini kullandı.

Duran'ın yeterli sürekliliğe ulaşmadığını söyleyen Arjantinli teknik adam, "Milli Takım'da rekabet edebilmesi için gereken sürekliliğe henüz sahip değil, ama yine de radarımızda. Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil, ama geleceği var." sözlerini sarf etti.

Duran, 6 Haziran tarihinde oynanan Peru maçından bu yana Milli Takım'da forma giymedi. Oyuncu, Buenos Aires'te Arjantin'e karşı oynanacak maç için antrenman yapmasına ve hazırlıklarına engel olan bir bel ağrısı yaşadığını söyleyerek Kolombiya kampından ayrılmıştı.

