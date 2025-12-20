İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Jhon Duran, ligde 3. golünü attı

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Eyüpspor ağlarını sarsarak ligdeki 3. golünü kaydetti.

IHA20 Aralık 2025 Cumartesi 19:21 - Güncelleme:
Jhon Duran, ligde 3. golünü attı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olurken Jhon Duran da 1 gole imza attı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Duran, Beşiktaş derbisiyle birlikte formasına kavuştu ve son 3 lig maçında ise 11'de başladı.

21 yaşındaki forvet Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında attığı gollerin ardından bugün de gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 75. dakikasında Marco Asensio'nun uzun pasını kontrol eden Duran, rakibinden sıyrılarak ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Jhon Duran, bugünkü golle ligde 3. gole ulaşırken, Avrupa kupalarında da 1 golü bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.