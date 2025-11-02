Jhon Duran, Süper Lig'de siftahı yaptı!

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, Trendyol Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de yalnızca 142 dakika süre alabilen 21 yaşındaki golcü, Beşiktaş karşısında skoru 3-2'ye getiren golü attı.

Emirhan Topçu'ya pres yapıp topu kazanan ve ardından tek vuruşta fileleri havalandıran Duran, Süper Lig'de de ilk kev ağları havalandırdı.

Duran, daha önce sadece Feyenoord maçında ağları havalandırmıştı.

MAÇ SONU AÇIKLAMASI

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Beşiktaş'a karşı 3-2'lik galibiyette son golü atan Duran, maçın ardından, "Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Çok güzel gol attım. Mutluyum galibiyet için ve gol attığım için. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Sözlerine devam eden Duran, sakatlığı ve geri dönüşüyle ilgili gelen sorunun ardından, "Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması." diye konuştu.