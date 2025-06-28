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Spor

Jhon Duran transferini duyurdular! Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe, Jhon Duran ve temsilcisinin tüm taleplerini kabul etti. 21 yaşındaki oyuncu, kesin kararını bildirmek için ek süre istedi.

Haber Merkezi28 Haziran 2025 Cumartesi 00:26 - Güncelleme:
Jhon Duran transferini duyurdular! Fenerbahçe'ye müjdeli haber
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Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı kadrosuna katmak için çalışmalara hız verdi.

Sky Sports DE'nin haberine göre; yıldız oyuncunun Avrupa'ya geri dönmeye ve sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Duran ile doğrudan temas kurduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek'in de transfer görüşmeleri için Kolombiya'da bulunduğu ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, genç golcünün transferini kısa sürede sonuçlandırmak adına kulübüyle anlaşma zemini arıyor.

Geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr'da olmak üzere toplamda 47 resmi maça çıkan Jhon Duran, 24 gol kaydetti.

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