Jhon Duran yoksa Asensio var

Aston Villa'nın eski golcüsü Jhon Jáder Durán'ın performansı pek hatırlanmazken, yeni transferlerden Marco Asensio adından söz ettirmeye başladı. 28 Şubat Cuma günü Cardiff karşısında iki gol atarak takımını FA Kupası çeyrek finaline taşıyan Asensio, ay başında Paris Saint-Germain'den kiralandıktan sonra çıktığı altı maçta dört golle etkileyici bir giriş yaptı.

Geçen hafta Chelsea'ye karşı alınan 2-1'lik galibiyette de iki gol atan İspanyol yıldız, takımının kritik anlarda sahneye çıkan ismi oldu. Aston Villa, 2015'ten bu yana ilk kez FA Kupası'nda çeyrek finale yükselirken, teknik direktör Unai Emery de oyuncusuna övgüler yağdırdı: "Asensio'ya ihtiyacımız vardı. Fırsatlar yaratıyorduk ama değerlendiremiyorduk."

Aston Villa, 1957'den bu yana FA Kupası'nı kazanamıyor. Turnuvada son 16 turu maçları önümüzdeki hafta oynanacak. Diğer yandan, geçen sezonun şampiyonu Manchester United, Ipswich ile eşleşirken, Manchester City ise Plymouth Argyle'ı ağırlayacak.