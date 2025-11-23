Fenerbahçe'nin sezon başı AlNassr'dan kiraladığı genç forvet Jhon Duran'ın Kolombiya Milli Takımı'na alınmaması ülkesinde tartışma konusu oldu. Ülkemizde 2010- 11 döneminde Trabzonspor forması giyen Kolombiyalı Teofilo Gutierrez, Duran'a yapılan eleştirileri haksız buldu. Kariyerini ülkesindeki Junior FC kulübünde sürdüren 40 yaşındaki deneyimli futbolcu, Duran'ın en iyi oyunculardan biri olduğunu, golcülük özellikleriyle dünya çapında bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı. Duran'a destek verilmesi gerektiğini ifade eden Teofilo şunları söyledi:

KULÜP BAŞKA ÜLKE BAŞKA

Ben de kulüplerimde sorunlar yaşardım ama milli takıma çağrıldığımda hep en iyisini verirdim. Ülke forması başka duygular katar. Sarı formayı giydiğimde bambaşka hissederdim. Jhon Duran çok yetenekli bir futbolcu. Avrupa'ya geri döndü. En iyi 9 numaralarımızdan biri. Özgüvenli ve iddialı bir karakteri var. Böyle gençlere sarsıcı iki tokat atmak lazım (gülerek). Gençleri motive etmeniz ve anlamanız gerekir. Dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyor belki başkaları bunu demese bile ama bence Duran çok büyük bir oyuncu."

TAKIMDAKİ YERİ BELİRSİZ

Espn'in Kolombiya'da yayın yapan mecrası, Duran hakkında şöyle bir analiz paylaştı: "Beşiktaş'a karşı harika bir voleyle galibiyet golü attı. Oyuncunun şimdiye dek olan performansı pek parlak değil. Türkiye'de oyuncunun seviyesiyle ilgili duyulan memnuniyetsizlikler var. Son çağrılan milli maçlarda yer almadı. Yaz dönemi başlayan sakatlığı nedeniyle kadrodan uzaklaştırıldı ve ülkeye çağrılmadı. Milli Takım'daki yeri belirsiz. Lorenzo'nun eleştirileri de ortada. Teofilo ise ona sahip çıktı."