Fenerbahçe'de forma giyen Kolombiyalı golcü Jhon Duran için İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Il Mattino, Napoli'nin hücum hattı için yürüttüğü transfer çalışmalarına dikkat çekti. Haberde, Fenerbahçe'de forma giyen ve bonservisi Al Nassr'a ait olan Jhon Duran'ın, Napoli'nin transfer listesindeki en önemli isimlerden biri olduğu vurgulandı.

NAPOLİ NİN HAYALİ

Gazetenin aktardığına göre, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, 2003 doğumlu Kolombiyalı golcüyü uzun süredir yakından takip ediyor. Haberde yer alan ifadede, "Napoli, Jhon Durán'ı kadrosuna katabilmek için adeta her yolu denemeye hazır. Oyuncunun ismi, mavi-beyazlıların hayal listesinden hiçbir zaman silinmedi" denildi.

Aston Villa'nın eski oyuncusu olan ve şu anda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran'ın, Napoli cephesinde hücum hattı için ideal profil olarak görüldüğü kaydedildi. İtalyan ekibinin, genç golcü için şartları zorlamaya hazır olduğu belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan Duran, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.