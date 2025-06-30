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Spor

Jhon Duran'da işlem tamam! Fenerbahçe transferi bitirdi

Fenerbahçe, Jhon Duran transferi için oyuncu ve Al Nassr ile anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi30 Haziran 2025 Pazartesi 21:58 - Güncelleme:
Jhon Duran'da işlem tamam! Fenerbahçe transferi bitirdi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde mutlu sona ulaştı.

Foot Mercato'nun haberine göre Sarı-Lacivertliler, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Haberde Jhon Duran'ın önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geleceği bildirildi. Oyuncunun maaşının ise net 10 milyon euro olacağı ifade edildi.

EVİ BİLE HAZIR

İstanbul'a gelmesi beklenen Jhon Duran için kulüp tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Kolombiyalı futbolcuya, oturacağı ev çevrim içi olarak tanıtıldı ve ev kontratı da hazır hale getirilmişti.

TFF KRİTERİNE TAM UYUM

Duran'ın yaşı da transfer sürecini kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. 1 Ocak 2003 sonrası doğumlu olan genç forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu "14 yabancı – en az 2'si 2003 sonrası doğumlu" kuralına da tam uyum sağlıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı.

77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.

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