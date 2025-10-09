Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe'nin Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanarak sahalardan uzak kalan Jhon Duran, tedavisini tamamladı ve yeniden çalışmalara başladı.

Kolombiyalı futbolcu, yaklaşık 8 maç kaçırdıktan sonra bireysel antrenmanlarına geçti.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milli arada Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel olarak çalışan genç golcü, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir ifade kullandı.

21 yaşındaki oyuncu, spor salonundan bir fotoğrafını paylaşarak, "Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok, sadece seni iyi hissettirmesi önemli." notunu düştü.