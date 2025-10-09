İSTANBUL 17°C / 13°C
Spor

Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Jhon Duran dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Milli arada çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdüren Kolombiyalı forvet paylaşımında, 'Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok, sadece seni iyi hissettirmesi önemli.' sözlerini kullandı.

Haber Merkezi9 Ekim 2025 Perşembe 19:40 - Güncelleme:
Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım
Fenerbahçe'nin Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanarak sahalardan uzak kalan Jhon Duran, tedavisini tamamladı ve yeniden çalışmalara başladı.

Kolombiyalı futbolcu, yaklaşık 8 maç kaçırdıktan sonra bireysel antrenmanlarına geçti.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milli arada Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel olarak çalışan genç golcü, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir ifade kullandı.

21 yaşındaki oyuncu, spor salonundan bir fotoğrafını paylaşarak, "Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok, sadece seni iyi hissettirmesi önemli." notunu düştü.

