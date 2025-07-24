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Spor

Jhon Duran'dan ilk maçta duble! Fenerbahçe, Al-Ittihad'ı 4'ledi

Fenerbahçe hazırlık maçında karşılaştığı Suudi ekibi Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde yeni transfer Jhon Duran ilk kez forma giyerken mücadeleyi 2 golle tamamladı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 00:06 - Güncelleme:
Jhon Duran'dan ilk maçta duble! Fenerbahçe, Al-Ittihad'ı 4'ledi
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2025-26 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, buradaki üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı 4-0 yendi.

Estadio Municipal de Portimao Stadı'nda oynanan müsabakaya sarı-lacivertli ekip, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri ilk 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'de yedek kulübesinde ise Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Jhon Duran yer aldı.

Al-Ittihad ise karşılaşmaya Al-Shanqiti, Sharahili, Al Mousa, Pereira, Faqeehi, Kante, Fabinho, Diaby, Hernandez, Bergwijn ve Benzema, 11'i ile başladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren ve hücumda etkili paslaşan sarı-lacivertli ekip, 16. dakikada Sebastian Szymanski ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Teknik direktör Jose Mourinho, ikinci yarıya Yiğit Efe Demir-Mert Müldür, Sebastian Szymanski-Cengiz Ünder, Jayden Oosterwolde-Yusuf Akçiçek, İrfan Can Eğribayat-Dominik Livakovic, Archie Brown-Bartuğ Elmaz ve Youssef En-Nesyri-Jhon Duran değişiklikleriyle çıktı.

Deneyimli teknik adam, 64. dakikada ise Oğuz Aydın-Diego Carlos, Fred-Djiku ve Çağlar Söyüncü-Levent Mercan değişikliklerini yaptı. 74. dakikada ise İrfan Can Kahveci, yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

Sarı-lacivertliler, 77. dakikada yeni golcüsü Jhon Duran ile skoru 3-0'a getirdi. Fenerbahçe'de 81. dakikada Sofyan Amrabat'ın yerine Ognjen Mimovic, Dominik Livakovic'in yerine ise Tarık Çetin oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, 88. dakikada Jhon Duran ile bir gol daha buldu ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

- JHON DURAN, İLK MAÇINDA 10 NUMARAYLA 2 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Kampa geç katılan, bu sebeple ilk 2 hazırlık maçında kadroda yer alamayan genç golcü, zorlu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Maça "10" numaralı formayla çıkan 21 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli ekipteki ilk maçında 77 ve 88. dakikalarda takımının 3. ve 4. gollerine imza attı.

- 3 EKSİK

Fenerbahçe, Al-Ittihad karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabaka kadrosunda yer almadı.

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