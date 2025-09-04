İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1768
  • EURO
    48,0702
  • ALTIN
    4685.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Jhon Duran'dan sevindiren haber

Bir süredir sakatlığı bulunan Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'dan iyi haber geldi. Başarılı futbolcunun milli aranın ardından sahalara geri dönmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ4 Eylül 2025 Perşembe 11:06 - Güncelleme:
Jhon Duran'dan sevindiren haber
ABONE OL

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Jhon Duran hakkında çıkan "ameliyat olacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Büyük beklentilerle kadroya katılan Kolombiyalı golcünün sağlık durumu teknik heyeti ve taraftarı sevindirdi.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Duran'ın durumunun beklenenden iyi olduğu ve milli ara sonrası sahalara dönmesinin planlandığı belirtildi. Yıldız futbolcunun, milli ara boyunca özel antrenman programlarıyla takıma hazır hale getirileceği ifade edildi.

Bu gelişme, çift forvetli sisteme geçmeyi düşünen teknik heyet için de önemli bir avantaj yarattı. Özellikle sezonun yoğun fikstürüne girilirken, Duran'ın dönüşü hücum hattında alternatifleri artıracak.

Fenerbahçe cephesi, Jhon Duran'dan beklenen katkıyı almaya hazırlanıyor. Sağlıklı dönecek olan oyuncunun, takıma dinamizm ve güç katması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.