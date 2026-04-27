İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0328
  • EURO
    52,9531
  • ALTIN
    6814.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jhon Duran'dan tepki çeken hareket! Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
Jhon Duran'dan tepki çeken hareket! Fenerbahçe taraftarını kızdırdı

Fenerbahçe'nin devre arasında yollarını ayırdığı Jhon Duran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Golcü oyuncu, Galatasaraylı Davinson Sanchez'in derbi paylaşımına yorum yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, Duran'a tepki gösterdi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ27 Nisan 2026 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin devre arasında yollarını ayırdığı ve Zenit'e giden Jhon Duran'dan dikkat çeken bir hareket geldi.

Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray forması giyen vatandaşı Davinson Sanchez'in Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımına yorum yaptı.

Jhon Duran, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Davinson Sanchez'in derbi paylaşımına alev emojisi atarak destek verdi.

TARAFTARDAN TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu hareketinin ardından Duran'a tepki gösterdi.

Mert Hakan Yandaş da bu hareketinin ardından Jhon Duran'ı sosyal medyada takipten çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski kocasını sokak ortasında kaskla dövdü! Küfürler savuran kadının sebebi hayrete uğrattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.