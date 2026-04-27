Fenerbahçe'nin devre arasında yollarını ayırdığı ve Zenit'e giden Jhon Duran'dan dikkat çeken bir hareket geldi.
Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray forması giyen vatandaşı Davinson Sanchez'in Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımına yorum yaptı.
TARAFTARDAN TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, bu hareketinin ardından Duran'a tepki gösterdi.
Mert Hakan Yandaş da bu hareketinin ardından Jhon Duran'ı sosyal medyada takipten çıktı.