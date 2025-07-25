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Spor

Jhon Lucumi'ye Atletico Madrid kancası

Bologna'nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi, transferin gözde isimlerinden biri oldu. İtalyan basınına göre 27 yaşındaki futbolcunun menajeri, Atletico Madrid ile görüşmelere başladı.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 21:50 - Güncelleme:
Jhon Lucumi'ye Atletico Madrid kancası
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Bologna forması giyen Jhon Lucumi, transferde önemli ekipleri peşine taktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Lucumi için devreye giren son kulüp İspanya'dan Atletico Madrid oldu. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri, Atletico Madrid ile görüşmelerde bulunuyor.

Lucumi'nin adı İngiltere'den Bournemouth ve Sunderland'in de transfer gündeminde yer alıyor.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı savunma oyuncusunun Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Bologna'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Jhon Lucimi, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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