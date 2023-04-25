Jimmy Butler 56 sayı atarak seride Miami'yi 3-1 öne geçirdi

Doğu Konferansı'nda play-off'lara 8. sıradan dahil olan Miami Heat, normal sezonu lider bitiren Milwaukee Bucks'ı Jimmy Butler'ın üstün performansıyla sahasında 119-114 yenerek seride 3-1'lik avantajı yakaladı. Miami'de 56 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle oynayan Jimmy Butler, takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibinde Bam Adebayo 15 sayı, 8 ribaund, Caleb Martin 12 sayı, 9 ribaund, Gabe Vincent de 10 sayı ve 8 asist kaydetti. Milwaukee'de ise Brook Lopez'in 36 sayı ve 11 asisti, Giannis Antetokounmpo'nun 26 sayı, 13 asist ve 10 ribaundu, Jrue Holiday'in de 14 sayı, 7 ribaundu yenilgiyi önleyemedi. Serinin 5. karşılaşması, 26 Nisan'da Milwaukee'nin ev sahipliğinde yapılacak.