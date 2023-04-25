İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4279
  • EURO
    21,4443
  • ALTIN
    1241.88
  • BIST100
    4988.04
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jimmy Butler 56 sayı atarak seride Miami'yi 3-1 öne geçirdi
Spor

Jimmy Butler 56 sayı atarak seride Miami'yi 3-1 öne geçirdi

NBA play-off turu 4.maçında Miami Heat, Milwaukee Bucks'ı 119-114 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

IHA25 Nisan 2023 Salı 10:47 - Güncelleme:
Jimmy Butler 56 sayı atarak seride Miami'yi 3-1 öne geçirdi
ABONE OL

Doğu Konferansı'nda play-off'lara 8. sıradan dahil olan Miami Heat, normal sezonu lider bitiren Milwaukee Bucks'ı Jimmy Butler'ın üstün performansıyla sahasında 119-114 yenerek seride 3-1'lik avantajı yakaladı. Miami'de 56 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle oynayan Jimmy Butler, takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibinde Bam Adebayo 15 sayı, 8 ribaund, Caleb Martin 12 sayı, 9 ribaund, Gabe Vincent de 10 sayı ve 8 asist kaydetti. Milwaukee'de ise Brook Lopez'in 36 sayı ve 11 asisti, Giannis Antetokounmpo'nun 26 sayı, 13 asist ve 10 ribaundu, Jrue Holiday'in de 14 sayı, 7 ribaundu yenilgiyi önleyemedi. Serinin 5. karşılaşması, 26 Nisan'da Milwaukee'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.