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Spor

Jimmy Butler, Miami Heat'i sırtladı!

NBA'de Miami Heat, Charlotte Hornets'i 117-112 mağlup etti. Milli yıldız Jimmy Butler ise 35 sayı ile galibiyette büyük bir pay sahibi oldu.

AA11 Kasım 2022 Cuma 10:20 - Güncelleme:
Jimmy Butler, Miami Heat'i sırtladı!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, uzatmaya giden maçta Charlotte Hornets'i 117-112 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Sezona iyi başlayamayan Heat, normal süresi 104-104 sona eren mücadeleyi 5 sayı farkla kazanarak beşinci galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Jimmy Butler, 35 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Bam Adebayo 18 sayı, 14 ribauntla "double double" yaparken, Duncan Robinson 14, Gabe Vincent ve Max Strus 12'şer sayıyla oynadı.

Konuk takımın en skorer ismi 29 sayıyla Kelly Oubre oldu. Terry Rozier'in 22 sayı ürettiği Hornets'ta, Mason Plumlee 13 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Washington Wizards-Dallas Mavericks: 113-105

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 104-95

Miami Heat-Charlotte Hornets: 117-112 (uzatmada)

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 95-106

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