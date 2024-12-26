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Spor

Jimmy Butler, Miami Heat'ten ayrılmak istiyor

NBA Ligi ekiplerinden Miami Heat'de forma giyen ABD'li yıldız Jimmy Butler kararını verdi. Birçok takımın ilgisini çeken 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu takas dönemi sona ermeden takaslanmak istiyor.

26 Aralık 2024 Perşembe 01:26 - Güncelleme:
Jimmy Butler, Miami Heat'ten ayrılmak istiyor
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NBA'de Miami Heat forveti Jimmy Butler, takaslanmak istiyor.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Jimmy Butler, resmi olarak bunu bildirmese de takaslanmaya hazır durumda.

İddialara göre 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 6 Şubat 2025'te sona erecek olan takas döneminin bitimine kadar Miami'den ayrılmak istiyor.

BİR YIL OPSİYONU VAR

49 milyon Dolarlık kontratı bulunan Butler'ın Miami Heat ile 2025-26 sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

2025-26 döneminde opsiyonu olmasına karşın Miami ile yeni sözleşme imzalamak istemeyen Butler, herhangi bir takıma takaslanmazsa Heat ile olan opsiyonunu kullanmayacak ve serbest oyuncu durumuna geçecek.

ALPEREN İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Butler ile ilgilenen takımlar arasında Phoenix Suns, Golden State Warriors, Dallas Mavericks and Houston Rockets bulunuyor.

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