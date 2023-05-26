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Spor

Jimmy Butler: Sadece daha iyi oynamamız lazım

Miami Heat'in yıldız oyuncusu Jimmy Butler, Boston Celtics serisi hakkında açıklamalarda bulundu.

26 Mayıs 2023 Cuma 11:49 - Güncelleme:
Jimmy Butler: Sadece daha iyi oynamamız lazım
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Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Celtics'e karşı Doğu konferansı finalleri serisinde ivmesini kaybeden ekibi Heat'e olan güçlü inancını koruduğunu söyledi.

Seride 3-0 öne geçtikten sonra arka arkaya iki maç kaybeden ve bu sebeple NBA Finallerine çıkmayı henüz başaramayan Heat ekibi, 4. ve 5. maçlarda aldığı iki mağlubiyette toplam 30 sayılık bir fark yedi.

Butler, Celtics'e serinin 5. maçında 110-97 skorla mağlup olan Heat için dürüstçe bir değerlendirme yaptı:

"Sadece daha iyi oynamamız lazım. Maça daha iyi başlamalıyız.

Başlangıçta işlerini zorlaştırmak gerekiyor. Daha maçın başından ritim yakalamışlardı. Ancak bu seriyi kazanabileceğimizi ve kazanacağımızı bilerek her zaman pozitif kalacağız ve seriyi de evimizde kapatmamız gerekecek.

Son iki maçtaki biz, biz değildik. İstediğimiz şutları sokamadığımız için, maçın yarısında savunma oynamayı bırakmıştık. Ancak bunları düzeltmek kolaydır. Maçın daha en başından işleri daha sıkı tutmamız gerekli. Yani her zaman dediğim gibi, yüzler tekrar gülecek. Bir sonraki maçı kazanacağımızı bilerek, işimizi oldukça istikrarlı bir şekilde yürüteceğiz."

Butler, dün geceki karşılaşmada Boston'ın çok yönlü dış savunmacıları tarafından sıkı bir şekilde savunulduğu için yalnızca 14 sayıda kalmıştı.

NBA tarihinde şimdiye kadar hiçbir takım 0-3 geriye düştüğü bir playoff serisinden galip gelemedi ve Butler ise Celtics ekibine bu fırsatı vermemek adına daha da motive olmuş durumda.

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