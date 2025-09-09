Jimmy Butler'den Luka Doncic takası hakkında dikkat çeken açıklama

NBA'in yaz döneminde büyük bir şok yaşamasına neden olan, Dallas Mavericks'in Luka Doncic'i Anthony Davis merkezli bir paket karşılığında Lakers'a gönderdiği takasın üzerinden aylar geçtikten sonra, Butler sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda konuya dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Butler, herkes gibi kendisinin de bu habere inanamadığını söyledi:

"Ben de herkes gibi ilk duyduğumda bunun sahte bir haber olduğunu düşündüm. Sen de öyle düşündün, biliyorum. Bunun bir hesabın hacklenmesi falan olduğunu sandım. 'Takası imkânsız', 'dokunulmaz' denilen oyuncular vardır ya, Luka Doncic de onlardan biri diye düşünürdüm açıkçası."

"Bu durumun benimle çok bir ilgisi yok ama hâlâ şoktayım. Olay bana hâlâ tuhaf geliyor. Gerçekten çılgınca."

Bir muhabir, Butler'a medyaya yansıyanların ötesinde perde arkasında bilinmeyen ayrıntılar olup olmadığını sorduğunda, Butler net bir şekilde Mavericks veya Doncic tarafının kamuoyunun bilmediği bazı detayları sakladığını düşündüğünü belirtti:

"Her zaman daha fazlası vardır. İnsanlar hep dışarıdan bakar ve sadece sosyal medyada ya da haberde okuduklarını bilir. Kapalı kapılar ardında gerçekten neler döndüğünü bilmezsiniz."

"Herkes, inanmak istediği hikâyeye sarılır ya da tıklanma getiren içeriklere yönelir. Ama bu tarz hikâyelerin daima perde arkasında bilinmeyen yönleri vardır. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum ama size garanti ederim ki bu işin arkasında daha fazlası var. Her şeyin bir nedeni vardır. Sebebini biliyor muyum? Hayır."

Mavericks, Doncic'i takas etme sebepleri arasında oyuncunun kondisyon sorunları, savunmada gösterdiği düşük çaba ve 2024-25 sezonu sonunda imzalayabileceği 345 milyon dolarlık süper maksimum kontratı ödemek istememelerini öne sürmüştü.