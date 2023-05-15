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Spor

Jimmy Butler'ın 23 numaralı formayı reddettiği ortaya çıktı!

Miami Heat süperstarı Jimmy Butler, Pat Riley'nin kendisine teklif ettiği emekli olan 23 numaralı formayı reddettiğini açıkladı.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:11 - Güncelleme:
Jimmy Butler'ın 23 numaralı formayı reddettiği ortaya çıktı!
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Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, takımın başkanı Pat Riley'nin kendisine ekibin emekli 23 numaralı formasını teklif ettiğini, ancak kendisinin bunu reddettiğini söyledi.

Miami'ye katılmadan önce Minnesota ve Philadelphia'da 23 numarayı giymiş olan Butler, Chicago'da bu numaranın Michael Jordan için emekliye ayrılmasından dolayı 21 numarayı giymiş, ve Heat'e takas edildikten sonra da aynı durumu yaşamıştı.

Butler kendisine bu formayı giymesi için teklif geldiğini, ancak bu fikirden hoşlanmadığı için 2019'dan beri giydiği 22 numarayı tercih ettiğini belirtti:

"MJ yüzünden burada 23 numara giyemiyorsunuz. Kelimenin tam anlamıyla, Pat Riley o numarayı emekli etmişti. Ama şunu da söyleyeim, buraya ne zaman gelsem, Pat bana 23 numara giyebileceğimi söylüyordu ama ben hayır diyordum. Yani o yüzden 22'yi giyiyorum."

Heat, playofflarda birçok kez karşı karşıya glediği Jordan'a duyduğu saygı nedeniyle 2003 yılında 23 numarayı emekli etmeye karar vermişti.

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