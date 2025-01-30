İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2025 Perşembe / 1 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7874
  • EURO
    37,3294
  • ALTIN
    3201.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jimmy Durmaz 3. Lig ekibine transfer oldu
Spor

Jimmy Durmaz 3. Lig ekibine transfer oldu

Nesine 3. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Jimmy Durmaz 3. Lig ekibine transfer oldu
ABONE OL

Kulübün açıklamasına göre imza töreni, Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Ümit Ozan, yöneticiler ve teknik direktör Cafer Elek'in de katılımıyla kulüp tesislerinde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ümit Ozan, Jimmy Durmaz'a başarılar dileyerek, "Jimmy Durmaz gibi deneyimli bir futbolcuyu takımımıza kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onun tecrübesi ve kalitesi, takımımıza önemli bir katkı sağlayacak. Bu transfer, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. " değerlendirmesinde bulundu.

Jimmy Durmaz ise "Etimesgutspor'a transfer olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kulübün projesi ve hedefleri beni çok heyecanlandırdı. Burada başarılı olmak ve takımıma katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

İsveç Milli Takımı ile 49 maça çıkan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'de daha önce Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydi.

Kariyerinde Malmö, Olympiakos, Toulouse ve AIK takımlarında da oynayan Jimmy Durmaz, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Trendyol 1. Lig'de 2 maçta görev yaptı.

Etimesgut Belediyespor, Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 17 hafta sonunda 29 puanla 4. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.