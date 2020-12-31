Jimmy Durmaz'dan milli takıma Euro 2020 mesajı

31 Aralık 2020 Perşembe 18:55 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 18:55

Jimmy Durmaz, Karagümrük'te oynamaya başlayarak yeniden saha içi ritmi kazandığını belirtti.

"MİLLİ TAKIMIN BİR PARÇASI OLMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



EURO 2020 hayali için konuşan İsveçli milli oyuncu; "Kulüp maçlarında sık oynamadığım için milli takıma seçilmemişim. Futbolda buna göre karar veriliyor ama ben katılmıyorum, Galatasaray'da çok iyi oyuncularla rekabet içindeydim. Halen milli takımın bir parçası olmam gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Milli takımda uzun yıllar takım arkadaşlığı yaptığı Zlatan Ibrahimovic için de konuşan 31 yaşındaki oyuncu; "Zlatan dünyanın en büyük spor yıldızlarından birisidir. Zlatan, milli takımda yabancı uyruklulara yer açılmasını eleştirdi ama bence yabancı uyruklulara da yer açılmalı. Tabii ki herkesin kendi fikrini ifade etme hakkı var." açıklamasında bulundu.

Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Jimmy Durmaz, bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.