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Spor

Jimmy Durmaz'ın Denizlispor'a imzası an meselesi

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Denizlispor, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Jimmy Durmaz'ın transferini bitirmek üzere...

DHA23 Eylül 2020 Çarşamba 15:38 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:38
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Süper Lig'de 3'üncü hafta maçında pazartesi günü deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, Galatasaraylı Jimmy Durmaz transferinde sona yaklaştı.

Oyuncuyla sezon başından beri ilgilenen yeşil-siyahlıların Jimmy'e iyi bir teklif götürdüğü ve İsveç asıllı oyuncuyla el sıkışmak üzere olduğu vurgulandı. Yönetimden mutlaka takviye yapmasını isteyen teknik direktör Robert Prosinecki'nin kanat mevki için deneyimiyle ön plana çıkan Jimmy Durmaz'ı kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi. Denizlispor'un Jimmy'nin yanı sıra stoper, orta saha ve forvete de transfer yapacağı vurgulandı.

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