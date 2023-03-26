Jın-Ho-Jo'ya Alman kancası! Scout gönderecekler

Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'le dostluk maçı oynadı. Sar-lacivertli takım rakibiyle bu mücadelede 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçında sar-lacivertli formayı A Takım düzeyinde ilk kez terleten Güney Koreli orta saha Jin-Ho Jo taraftarların dikkatini çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Takvim'de yer alan habere göre henüz 20 yaşında olan genç yıldız için Alman kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi. Jin-Ho Jo bundan sonra ünlü scoutlar tarafından takip edilecek.

JIN-HO JO KIMDİR?

I0 Temmuz 2003 tarihinde Güney Kore'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Daedong ES altyapısında başladı.

2016'da Jeonbuk altyapısına transfer oldu. 2022'de de bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin U19 takımına katıldı.

Orta sahanın merkezinde görev yapan Jin-H0 J0, ağırlıklı Olarak sağ ayağını kullanıyor. 1.72 cm boyundaki genç futbolcu, Güney Kore'nin alt yaş takımlarında da forma giyiyor.