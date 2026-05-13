İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4229
  • EURO
    53,4169
  • ALTIN
    6882.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • JJ Redick: Sezon bittiğinde insanın içinde bir duygu karmaşası oluyor
Spor

JJ Redick: Sezon bittiğinde insanın içinde bir duygu karmaşası oluyor

Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, Oklahoma City Thunder'a elendikleri maçın ardından oyuncularına ve taraftarlara teşekkür etti.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2026 Çarşamba 00:05 - Güncelleme:
JJ Redick: Sezon bittiğinde insanın içinde bir duygu karmaşası oluyor
ABONE OL

Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, Thunder'a elendikleri maçın ardından oyuncularına ve taraftarlara teşekkür etti.

"Sezon bittiğinde insanın içinde bir duygu karmaşası oluyor," diyen Redick, takımının 3-0 geride olmasına rağmen mücadeleyi bırakmamasından gurur duyduğunu söyledi.

"Bu tarz 3-0 serilerini daha önce gördünüz. Maç içinde iki farklı anda takımımız oyundan düşebilirdi ama bırakmadık."

Redick ayrıca Lakers taraftarına da özel teşekkür gönderdi:

"Taraftar harikaydı. Böyle 3-0 maçlarında bazen atmosfer kötü olabilir ama bugün salon inanılmazdı. Taraftarlarımız gerçekten muhteşem."

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.