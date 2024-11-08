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Spor

Joa Cole: Osimhen olağanüstü oynadı

İngiltere'nin eski yıldız futbolcusu Joe Coel, Tottenham karşısında iki gol kaydeden Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen için övgü dolu ifadelerde bulundu.

8 Kasım 2024 Cuma 10:52 - Güncelleme:
Joa Cole: Osimhen olağanüstü oynadı
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İngiliz eski yıldız Joe Cole, Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Cole, Osimhen'in performansı için, "Olağanüstü" yorumunda bulundu.

Joe Cole, "Baştan sona çılgıncaydı! Draguşin, unutulmayacak derecede kötü bir gece geçirdi. Osimhen olağanüstü bir performans gösterdi. Solanke'nin golünden sonra Tottenham'ın oyununa saygı duymalısınız. Orada bir şeyler oldu ve direndiler, bu maçtaki olumlu tek şey bu." sözlerini sarf etti.

Bir başka İngiliz eski yıldız Peter Crouch ise, "Galatasaray, bu maçı daha kolay kazanmalıydı. Çok fazla gol pozisyonu ürettiler ve inanılmaz oynadılar." diye konuştu.

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