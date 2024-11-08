Joa Cole: Osimhen olağanüstü oynadı

İngiliz eski yıldız Joe Cole, Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Cole, Osimhen'in performansı için, "Olağanüstü" yorumunda bulundu.

Joe Cole, "Baştan sona çılgıncaydı! Draguşin, unutulmayacak derecede kötü bir gece geçirdi. Osimhen olağanüstü bir performans gösterdi. Solanke'nin golünden sonra Tottenham'ın oyununa saygı duymalısınız. Orada bir şeyler oldu ve direndiler, bu maçtaki olumlu tek şey bu." sözlerini sarf etti.

Bir başka İngiliz eski yıldız Peter Crouch ise, "Galatasaray, bu maçı daha kolay kazanmalıydı. Çok fazla gol pozisyonu ürettiler ve inanılmaz oynadılar." diye konuştu.