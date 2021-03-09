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Spor

Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'nı bırakıyor

Almanya Futbol Federasyonu, Joachim Löw'ün Euro 2020'nin ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.

AA09 Mart 2021 Salı 14:03 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 14:03
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Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan (EURO 2020) sonra görevini bırakacağı duyuruldu.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Löw'ün bu yıl gerçekleştirilecek EURO 2020'den sonra görevinden ayrılacağı belirtildi.

Deneyimli teknik direktörün, 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na kadar geçerli olan sözleşme süresinin EURO 2020'nin sonuna çekilmesini istediği, DFB'nin de bu talebi kabul ettiği kaydedildi.

2004'te Almanya A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak göreve başlayan 61 yaşındaki Löw, 2006'da Klinsmann'ın yerine milli takımın başına geçti ve yaklaşık 15 yıldır bu görevde bulunuyor.

Löw, 2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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