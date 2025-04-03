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Spor

Joachim Löw: Henüz emekli olmadım

Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve 4 yıldır boşta bulunan Joachim Löw henüz emekli olmayı düşünmediğini açıkladı.

Haber Merkezi3 Nisan 2025 Perşembe 22:42 - Güncelleme:
Joachim Löw: Henüz emekli olmadım
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Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmasının ardından bir takımda görev almayan Joachim Löw, geleceği hakkında konuştu.

Alman Milli Takımı'ndan ayrılmasının ardından 4 yıl geçmesine rağmen bir takımda görev almayan 65 yaşındaki teknik adam, buna rağmen teknik direktörlükten emekli olmadığını söyledi.

Löw, "Henüz emekli olmak istemediğimi söyledim. Eğer ilginç bir teklif gelir ve, "Bunun iyi bir geleceği var." diye düşünürsem değerlendirebilirim." ifadelerini kullandı.

Kendisi için bir milli takım seçeneğinin daha iyi olduğunu söyleyen Joachim Löw, "Elbette her zaman milli takımlarla ilişkilendirilmem normal çünkü uzun süre milli takım antrenörlüğü yaptım. Uzun süredir kulüp takımından uzak kaldığım için milli takımın benim için en iyisi olacağını düşünüyorum." dedi.

2006-2021 yılları arasında Alman Milli Takımı'nda görev yapan Löw, bu süreçte Dünya Kupası zaferi de yaşamıştı. Löw, 2021 yılında milli takımdan ayrılmasının ardından herhangi bir takımda çalışmadı.

  • Joachim Löw
  • Almanya Milli Takımı
  • Emeklilik düşüncesi

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