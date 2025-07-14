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Spor

Joachim Löw için Özbekistan Milli Takımı iddiası

2021 yılında Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan başarılı teknik direktör Joachim Löw'ün Özbekistan Milli Takımı'nın başına geçebileceği iddia edildi.

HABER MERKEZİ14 Temmuz 2025 Pazartesi 13:22 - Güncelleme:
Joachim Löw için Özbekistan Milli Takımı iddiası
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Almanya'yı 2014 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan dünyaca ünlü teknik direktör Joachim Löw, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Championat.Asia'nın haberine göre, Özbekistan Futbol Federasyonu, deneyimli Alman teknik adam ile görüşmelere başladı.

2021 yılında Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Löw, o tarihten bu yana herhangi bir takımı çalıştırmamıştı. Ancak gelen bilgilere göre Özbekistan'ın uluslararası projesi, 64 yaşındaki teknik adamı yeniden futbolun içine çekebilir.

Anlaşma sağlanması halinde, Özbek teknik adam Timur Kapadze'nin de Löw'ün teknik ekibinde yer alması bekleniyor.

Joachim Löw, 2006-2021 yılları arasında Almanya'yı çalıştırdı ve 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nı kazandırarak FIFA Yılın Teknik Direktörü ödülüne layık görüldü.

  • teknik direktör
  • Joachim Löw
  • Özbekistan Milli Takımı

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