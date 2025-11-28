Joan Laporta: Hakemler her zaman Real Madrid'i kayırıyor

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Real Madrid hakkında sert açıklamalarda bulundu. Laporta, Madrid ekibinin "Barcelona paranoyasına" yakalandığını belirtirken, hakemlerin her zaman Real Madrid'i kayırdığını savundu.

Laporta, geçen haftaki maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlara dikkat çekti. "Real Madrid, Barcelona paranoyasına yakalanmış durumda. Halbuki hakemler her zaman Real Madrid'i kayırıyor. Geçen hafta iki gol attılar; birinde Bellingham topa koluyla dokundu ve diğerinde Vinícius, Inaki Pena'nın burnunu kırdı." ifadelerini kullandı.

Laporta, bu tür olayların La Liga'daki rekabeti gölgelediğini ve Barcelona camiası için adaletli bir ortam sağlanması gerektiğini vurguladı.