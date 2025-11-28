İSTANBUL 21°C / 12°C
  Joan Laporta: Hakemler her zaman Real Madrid'i kayırıyor
Spor

Joan Laporta: Hakemler her zaman Real Madrid'i kayırıyor

İspanya La Liga devi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, rakipleri Real Madrid hakkında sert açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2025 Cuma 16:56
Joan Laporta: Hakemler her zaman Real Madrid'i kayırıyor


Barcelona Başkanı Joan Laporta, Real Madrid hakkında sert açıklamalarda bulundu. Laporta, Madrid ekibinin "Barcelona paranoyasına" yakalandığını belirtirken, hakemlerin her zaman Real Madrid'i kayırdığını savundu.

Laporta, geçen haftaki maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlara dikkat çekti. "Real Madrid, Barcelona paranoyasına yakalanmış durumda. Halbuki hakemler her zaman Real Madrid'i kayırıyor. Geçen hafta iki gol attılar; birinde Bellingham topa koluyla dokundu ve diğerinde Vinícius, Inaki Pena'nın burnunu kırdı." ifadelerini kullandı.

Laporta, bu tür olayların La Liga'daki rekabeti gölgelediğini ve Barcelona camiası için adaletli bir ortam sağlanması gerektiğini vurguladı.

