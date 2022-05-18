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Spor

Joan Laporta: Kylian Mbappe net 50 milyon euro istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da başkan Joan Laporta, Kylian Mbappe'nin yıllık 50 milyon euro istediğini iddia etti.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:49 - Güncelleme:
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Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Fransa'nın Paris Saint Germain takımındaki sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin sezon başına net 50 milyon euro istediğini ileri sürdü.

Laporta, Katalonya radyosuna verdiği demeçte, "Mbappe net 50 milyon euro istiyor. Mbappe, süper üst bir düzeyde ama Şampiyonlar Ligi'ni de kazanamadı. Bunu da hesaba katmak gerek." dedi.

Barcelona olarak 25, 30 veya 40 milyon euro net yıllık maaşlar veremeyeceklerini kaydeden Laporta, "Böyle bir para ödemek, Barcelona'da forma giyen ve futbol dünyasında referans olan futbolculara karşı hakaret olur. Bir daha asla bu tip bir çılgınlık olmayacak. Böyle bir ödeme yapmayı istemiyoruz ve yapmayacağız." şeklinde konuştu.

Katalan kulübünün başkanı, geleceği belirsiz olan takımdaki Ousmane Dembele için ise "Barcelona'da kalmak istese de bizimkinden daha iyi olan ve onu daha fazla cezbedecek seçenekler sunulduğunu düşünüyor." açıklamasında bulundu.

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