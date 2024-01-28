İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2024 Pazar / 18 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Joan Laporta, Xavi'nin ayrılık kararını değerlendirdi
Spor

Joan Laporta, Xavi'nin ayrılık kararını değerlendirdi

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Xavi'nin sezon sonunda takımdan ayrılma kararı ile ilgili konuştu.

28 Ocak 2024 Pazar 17:35 - Güncelleme:
Joan Laporta, Xavi'nin ayrılık kararını değerlendirdi
ABONE OL

Barselona Başkanı Joan Laporta, Xavi'nin ayrılık kararı ile ilgili konuştu.

Laporta yaptığı açıklamada, "Xavi bana sezonu bitirmek istediğini ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını söyledi. Ben de bu formülü kabul ediyorum. Bu onun önerisiydi." dedi.

Laporta ayrıca, "Xavi bir Barcelona efsanesidir. Dürüst bir insan olmakla beraber onurlu davranışları da vardır. Onun özverisinin maksimum düzeyde olacağını bildiğim için bu kararı veriyorum. Şu anda birlik olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

XAVI NE DEMİŞTİ?

Villarreal mağlubiyeti sonrası basın toplantısında konuşan Xavi sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İşte Xavi'nin açıklaması:

"30 Haziranda Barcelona'dan ayrılacağım. Bu konuyu Başkan ve teknik ekiple birlikte konuştuk. Barcelona'nın bir değişime kesinlikle ihtiyacı var."

2 KUPA KAZANDI

2021 yılında Barcelona teknik direktörlüğüne geçen Xavi 3, sezonda toplamda 122 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2.03 puan ortalaması tuttururken bir kez La Liga'yı bir kez de İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.