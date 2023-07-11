İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1111
  • EURO
    28,714
  • ALTIN
    1621.7
  • BIST100
    6362.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması
Spor

Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler'in transferi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

11 Temmuz 2023 Salı 21:59 - Güncelleme:
Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması
ABONE OL

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler ile ilgili transfer sürecine dair konuştu.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Arda Güler'in transfer sürecine dair açıklamada bulundu.

Arda Güler'le anlaştıklarını belirten Laporta, "Arda Güler ile anlaşmıştık ancak diğer takımlarla herhangi bir yarışa girmeyi istemedik. Bu savaşa girmeden bu parayı ödeyip alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu ve bunun bizim için bir hata olabileceğini düşündük." dedi.

DECO, İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Barcelona Teknik Direktörü Deco, Arda Güler ile görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelmişti.

  • Barcelona Başkanı
  • Joan Laporta
  • Arda Güler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.